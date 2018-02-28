Депутат Резник - испанскому суду: «У меня нет преступных денег»

Депутат Госдумы Владислав Резник в ходе судебных слушаний в Национальном суде Испании опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что всю недвижимость на Майорке он приобретал на деньги, заработанные в России, все его доходы задекларированы и у него нет никаких "преступных денег". Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе в Национальной судебной палате Испании началось рассмотрение дела так называемой "русской мафии" ("операция Тройка"). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, по версии прокуратуры занимавшейся в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамье подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, которые приобретали недвижимость на Майорке.

На процессе во вторник Резник заявил, что приобрел дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, которого испанская прокуратура обвиняет в отмывании денег через торговлю недвижимостью, однако о его незаконной деятельности он не знает, Петрову не были предъявлены обвинения и в России он не был осужден.

О возможности покупки дома на Майорке Резнику сообщил бизнесмен Илья Трабер, с которым он хорошо знаком. Прилетев на Балеарские острова, он приобрел дом у компании, которая принадлежала Петрову.

Стоимость дома составила 1,2 миллиона евро, перевод осуществлялся с банковского счета Резника в России. "Перевод 1,2 миллиона делался, как и любые переводы, с личных счетов. Хочу довести это до уважаемого суда. Это задекларированные деньги, с которых уплачены налоги", — заявил депутат, несколько раз повторив в ходе дачи показаний, что все деньги задекларированы в российских налоговых органах, равно как и все сделки задекларированы в соответствующих органах Испании. "Я ни от кого ничего не получал бесплатно и платил из моих личных денег, у меня нет никаких преступных денег", — заявил Резник.

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