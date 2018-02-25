Задержанные в Бильбао болельщики «Спартака» отпущены на свободу

Суд в Бильбао освободил всех, кто был задержан в четверг во время беспорядков перед матчем между «Спартаком» и «Атлетиком». На свободу вышли и трое россиян.

Как сообщалось ранее, жесткие столкновения между фанатами произошли в окрестностях стадиона. Беспорядки начались около 19:30, когда несколько сотен фанатов «Спартака» прибыли к стадиону. Их сопровождали восемь фургонов со стражами порядка. У стадиона болельщиков поджидали фанаты «Атлетика», у которых позже были изъяты палки, молотки, куски арматуры, камни.

Последствия оказались трагичными: скончался один из полицейских - 51-летний уроженец Страны Басков. Как позже выяснилось - от остановки сердца. Полиция задержала девять человек: пять басков, троих русских и одного поляка. Задержанным россиянам - от 27 до 37 лет. Свои соболезнования семье погибшего выразили местные власти и премьер-министр Испании Мариано Рахой.