В 2018 торговый оборот между Испанией и Россией вырос на 16%

В первые девять месяцев 2018 года торговый оборот между Испанией и Россией увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли между двумя странами с начала текущего года достиг 4,18 млрд евро. В период с сентября по январь 2017 года он находился на уровне 3,4 млрд.

Экспорт российской продукции в Испанию демонстрировал рост на протяжении первых трёх кварталов 2018 года и достиг 1,68 млрд евро, в то время как год назад он составил 1,42 млрд, что говорит о росте в 18,5%.

Испания, в свою очередь, поставила в РФ продукции на 2,34 млн евро, на 14% больше чем годом ранее, когда объём экспорта составил 1,98 млрд евро.

Доля Испании во внешней торговле России сохраняется на прежнем уровне – 0,9%.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Мадрид в начале ноября выразил надежду на то, что в этом году торговый оборот между двумя странами увеличится.