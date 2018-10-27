Александр Гринберг считает, что стал жертвой показательных арестов

В сентябре 2017 года бизнесмена задержали в рамках операции по борьбе с «русской мафией» в Испании. Ему были предъявлены обвинения в отмывании по меньшей мере 30 млн евро для российских ОПГ. Ему удалось выйти на свободу лишь спустя несколько месяцев под залог в 750 тысяч евро.

Гринберг отрицает причастность к преступной деятельности и полагает, что его арест был связан с политикой и не слишком хорошими отношениями между Испанией и Россией. По мнению президента «Марбельи», Испания хотела продемонстрировать, что она активно борется с организованной преступностью, и он, будучи состоятельным и известным человеком, стал невольной жертвой.

Бизнесмен рассказал, что полицейская операция проводилась «как в кино», и агенты внезапно ворвались к нему в дом, где находились члены его семьи и друзья. Гринберга обвинили в отмывании денег и участии в криминальной организации, его имущество было описано, а счета заблокированы. При этом, по словам россиянина, полиция была разочарована результатами обысков, поскольку рассчитывала найти крупные суммы денег и клубы с проститутками, но ничего противозаконного обнаружить не удалось.

Гринберг также заявил, что за пять месяцев, которые он провёл в тюрьме, его не допрашивали. Он уверен, что выиграет дело и будет оправдан. После этого бизнесмен планирует продолжать жить в Испании.

На вопрос испанского издания о происхождении доходов, Гринберг отметил, что на протяжении 30 лет ведёт в России бизнес, легальность которого легко проверить. Он рассказал, что в его российских компаниях работает почти 1000 человек, и сейчас делами занимается его дочь. Бизнесмен также подчеркнул, что в Испании для него важно сохранить футбольный клуб и обеспечить его нормальную работу.