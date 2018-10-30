СМИ: Испания теряет доходы от российских туристов из-за политики Трампа

Санкции, которые были введены США в отношении России, привели к падению рубля и снижению покупательской способности российских туристов на 21% в первые девять месяцев текущего года. Об этом пишут испанские СМИ со ссылкой на подсчёты международного оператора возврата налогов Global Blue.

Эти процессы сказались и на испанской туристической отрасли, в частности на шопинг-туризме. По подсчётам Global Blue, среди туристов не из Евросоюза продажи упали на 11%. В докладе сообщается, что в Барселоне, которая является одним из главных туристических направлений для шопинга, доходы от покупок туристов сократились на 12% с начала года. Также в Испании стали меньше покупать аргентинцы (16%) и китайцы (5,8%).

В августе президент США Дональд Трамп заявил о намерении наложить новые санкции из-за «дела Скрипалей».

С другой стороны, в Global Blue отмечают, что Испания обладает преимуществом перед конкурентами в области шопинга, поскольку со следующего года в стране вводится обязательный электронный возврат НДС. По скорости и удобству продедуры возврата налога Испания, таким образом, сможет обойти своих ближайших конкурентов: Германию или Великобританию, где такие технологии пока не применяются.