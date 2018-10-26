Группа Pussy Riot выступит в Испании

Группа получила особую известность после того, как её участниц посадили на два года в тюрьму за протесты против переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ.

Pussy Riot отправится в Испанию в начале февраля. Как сообщили их агенты, 6 февраля группа выступит в Kafé Antzokia в Бильбао, 7 февраля – в клубе Changó в Мадриде, 8 февраля – в Fusión в Валенсии, 9 февраля – в Apolo в Барселоне.

Вместе с российскими феминистками на сцену выйдет Ампаро Льянос со своей группой New Day.

Шоу Riot days представляет собой спектакль по одноимённой книге одной из участниц группы Марии Алёхиной. Он позиционируется как «история протеста и сопротивления». Постановкой занималась сама Алёхина.

«Если хочешь что-то изменить, определённо нужно начинать с неравнодушия» – гласит манифест авторки в пресс-релизе.

Алёхина была в числе задержанных в 2012 году во время антипутинских протестов. Её и других участниц обвиняли в вандализме, после того как они устроили акцию в одной из церквей Москвы.