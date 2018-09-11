Журналистку из Мурсии окунули в море в прямом эфире

Ведущая программы Murcia Conecta Назарет Наварро брала интервью на пляже Ensenada del Esparto и интересовалась у отдыхающих, как они проводят свой отпуск. В этот момент к ней подошли несколько «энтузиастов», которые подняли её на руки и понесли в море. Перед тем как бросить репортёрку, кричащую «Нет! Нет!» в воду молодые люди предусмотрительно забрали микрофон, чтобы не повредить его.

Эффектный выход насквозь промокшей девушки из воды, отдыхающие также сопровождали морскими брызгами.