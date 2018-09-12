Метро Барселоны будет частично закрыто 21-24 сентября из-за забастовки

Работники метро Барселоны объявляют частичную забастовку во время праздников Ла-Мерсе. С пятницы 21 сентября по понедельник 24 сентября метро будет функционировать с перебоями.

Работа будет приостановлена на два часа в течение каждой рабочей смены.

Таким образом профсоюзы пытаются надавить на руководство транспортной компании TMB, поскольку, по их мнению, работодатель неоднократно нарушил условия трудовых договоров. В соответствии с установленной для таких случаев процедурой, будет проведена медиация, и, если она не принесёт результатов, будет установлен минимальный уровень предоставления услуг во время забастовки

Предварительно планируется приостановить работу в пятницу с 07:00 до 09:00, с 19:00 до 21:00 и с 20:30 до 22:30, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 13:00, с 19:00 до 21:00 и с 20:30 до 22:30 и в понедельник – с 10:19 до 12:19, с 17:44 до 19:44 h и с 22:50 до 00:50.

В минувшую субботу группа работников метро вышла на акцию протеста во время открытия линии L10 Sud в районе Марина.

В то же время, в профсоюзах нет единства, и объединение CGT выразило несогласие с проведением забастовки.