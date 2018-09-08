По Аликанте прокатилась серия торнадо и водяных смерчей

Жители провинции Аликанте и некоторых районов Валенсии в последние дни стали свидетелями торнадо, водных смерчей и сильных ливней.
Так, торнадо возник в муниципалитете Гуардамар-дель-Сегура. Он прокатился по сельскохозяйственному району и нанёс небольшой ущерб парникам. Один из водных смерчей зафиксировали отдыхающие на пляже Альборайя в Валенсии.
Высота торнадо и смерчей достигала 12 км. Непогода дополняется сильными ливнями, в некторых районах за час выпало до 40 мм осадков.
Гражданская оборона ввела оранжевый уровень опасности на побережье на юге Валенсии и на севере Аликанте. Синоптики говорят о приходе холодов на побережье испанского Леванта.Темы: Происшествия Аликанте