Жителей 8 домов в Ориуэле эвакуировали из-за обрушения коттеджа

Два человека пострадали в результате обрушения части здания в Ориуэле (Аликанте).

Инцидент произошёл утром 26 сентября на улице Лимон у пляжа Playa Flamenca. Спасательные службы эвакуировали жителей ещё восьми домов, расположенных по соседству в комплексе Laguna II.

Пострадавшие – двое британцев. Им понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из дома. Одного из них пришлось снимать с крыши, а чтобы пробраться ко второму мужчине, спасателям пришлось резать решётки на окнах.

Сообщается, что жильцы обрушившегося дома получили лёгкие травмы и им была оказана медицинская помощь в больнице Торревьехи.

На месте провели дополнительную проверку с помощью собак-ищеек, чтобы убедиться, что под завалами никого нет.

Сообщается, что коттедж был поделён на две квартиры. Аналогичная конструкция использовалась и для других зданий комплекса. В эвакуированных домах проживает 15 человек.