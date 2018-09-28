В Мадриде руфер сорвался с 11 этажа

В полиции Мадрида сообщили, что экстремал был не один, а в компании друзей. После падения молодого человека его спутники скрылись.

Инцидент произошёл около 23:45 в субботу. Один из местных жителей рассказал полиции, что видел группу молодых людей, которые занимались паркуром и выполняли опасные трюки. Его показания позволили исключить первоначальную версию о том, что молодые люди проникли в здание, чтобы что-то украсть.