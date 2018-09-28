Задержан испанец из числа самых разыскиваемых преступников Европы

49-летний Вакас числился в розыске за то, он изнасиловал 15-летнюю дочь своей партнёрши. В 2006 году суд провинции Саламанка признал его виновным в сексуальной агрессии и изнасиловании несовершеннолетней. При этом Вакас 10 лет состоял в интимных отношениях с матерью девочки. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. С 2007 года он находился в бегах.

В полиции подтвердили, что задержание состоялось в районе Писарралес, где преступник прятался в доме своих родственников.

Два года назад Европол включил насильника в список самых разыскиваемых преступников Европы.