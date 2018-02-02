Заражённое молоко Lactalis могло быть в продаже с 2005 года

Французский производитель молочных продуктов Lactalis не исключает, что дети могли потреблять молоко, заражённое сальмонеллой, с 2005 года. В настоящее время имеется не менее 25 подтверждённых случаев сальмонеллёза среди младенцев в период с 2006 по 2016 год.

Руководство Lactalis сообщило, что обнаруженная в настоящее время бактерия имеет тот же штамм, что и в 2005 году, когда завод в Кране, где были произведены заражённые партии, принадлежал другой компании. В Lactalis заверяют, что им не было известно об этом факте до тех пор, как в августе 2017 года не было начато расследование.

В компании также заявили, что санитарным контролем и проведением анализов молочной продукции занималась сторонняя организация, и результаты тестов на протяжении всего этого времени не указывали на наличие сальмонеллы.

В Lactalis обещают закрыть цеха на заводе в Краоне, которые оказались источником эпидемии, а также усилить меры по контролю качества детских смесей.