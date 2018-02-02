Гражданская оборона призывает к осторожности на дорогах из-за снегопадов

Генеральная дирекция Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Испании рекомендует водителям в ближайшие дни использовать цепи противоскольжения и зимнюю резину в связи с обильными снегопадами.

По прогнозам синоптиков наиболее интенсивные снегопады ожидаются в Астурии и Кантабрии, где толщина снежного покрова может достигать 20 см в равнинных и 40 см – в горных районах, в частности, в Кантабрийских горах и Пикос-де-Эуропа.

Снег также выпадет на большей части Страны Басков, Наварры, Риохи и на севере Кастилии и Леона, менее интенсивные осадки прогнозируются в Каталонии, а также в горах на юго-востоке Андалусии.

На северном побережье Испании объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем спасательные службы рекомендуют воздержаться от поездок по дорогам в прибрежных районах. В Ла-Корунье, Луго и на западе Астурии высота волн может достигать шести метров.

Службы по чрезвычайным ситуациям призывают водителей следовать указаниям дорожной полиции. Они рекомендуют автолюбителям на всякий случай заранее запасаться бензином, антифризом и тёплой одеждой и позаботиться о зарядке мобильных телефонов.