Над Канарами прошел водяной смерч

Власти Канарских островов на днях объявили штормовое предупреждение в восточной части архипелага и на острове Тенерифе. Многие жители и гости Ла-Пальмы (Тенерифе) могли наблюдать захватывающее зрелище: в море образовался водяной смерч.

Как сообщают метеорологи, размеры и продолжительность водяных смерчей могут разниться, однако, как правило, они длятся от 5 до 15 минут. Смерч часто сопровождает шторм.

Прогнозы синоптиков для Канарских островов включали грозы, сильный ветер и обильные осадки в виде дождя и града. Из-за погодных условий местные власти приостановили работу в детских садах, а парламент Канарских островов отменил запланированное заседание.