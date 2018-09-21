Задержаны члены банды, ограбившей дом Шакиры и Пике под Барселоной

Банда преступников в июне ограбила дом певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике в пригороде Барселоны Эсплугес-де-Льобрегат.
На этой неделе полиция задержала 15 человек, причастных к этому ограблению. Задержанные принадлежат к двум грузинским преступным группировкам.
На счету банд более двух десятков краж в Барселоне. Преступники тщательно готовились к ограблениям и детально изучали привычки выбранных жертв. Чтобы не вызывать подозрений по Барселоне они перемещались на общественном транспорте,.
У задержанных при обысках было изъято 13 тысяч евро наличными, ряд электронных устройств и золотые изделия.
Власти Барселоны сообщают, что после того как банда была раскрыта, число краж в городе заметно сократилось.Темы: Происшествия Барселона