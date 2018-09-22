Порт Барселоны подвергся кибератаке

Администрация порта Барселоны утром 20 сентября сообщила о том, что стала жертвой кибератаки, которая может стать причиной задержек в погрузке и выгрузке товаров.

Сообщается, что атаке подверглись различные серверы организации. В администрации рассказали, что специалисты занимаются оценкой масштаба атаки и её происхождения. Также в заявлении порта говорится, что был введён специальный план действий в экстренных ситуациях, предусмотренный для подобных случаев.

Известно, что кибератака не повлияла на работу морской части порта. В администрации заверили, что будет сделано всё возможное для минимизации последствий.

Порты и торговые суда наравне с атомными электростанциями и некоторыми дорожными сетями относят к новой критической инфраструктуре, требующей особой кибербзащиты. Крупная атака на такие объекты может нанести колоссальный ущерб. Так, например, ущерб от кибератаки на датскую судоходную компанию Mærsk в 2017 году оценивается в 200-300 млн долларов.