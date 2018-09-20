Ссора между двумя семьями обернулась тройным убийством в Наварре

Три человека были убиты в результате конфликта между двумя семьями в городе Каседа (Наварра). Погибшие – 50-летний отец семейства и двое его сыновей 29 и 17 лет. Они были застрелены из ружья.

Сообщение в экстренную службу поступило в 18:53 18 сентября, и на место незамедлительно выехали машины скорой помощи и бригады медиков из Сангуесы, а также был направлен медицинский вертолёт.

Трое предполагаемых соучастников убийства скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция сразу же приступила к поискам, и в скором времени подозреваемые: 53-летний житель Тьерра-Эстелья с двумя сыновьями, были задержаны на трассе NA-132 в Сан-Мартин-де-Ункс. Их доставили в комиссариат в Тафалье, а позже перевели в Памплону.