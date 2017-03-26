За последние 25 лет испанской полиции не удалось раскрыть 468 убийств

В период с 1990 по 2015 годы испанской полиции не удалось раскрыть по меньшей мере 468 убийств, сообщает газета ABC. На первый взгляд данная цифра кажется довольно значительной, однако при этом количество преступлений, авторов которых удалось обнаружить, составляет около 80%.

Соответствующие данные были получены уже расформированной Бригадой анализа и пересмотра данных. В ее докладе впервые были собраны сведения обо всех нераскрытых убийствах за вышеозначенный период времени. Лидером по их числу оказался Мадрид с показателем в 214 дел. Второе место со значительным отрывом занимает Каталония (85). За ней следуют Восточная Андалусия (33) и Валенсия (29). Что касается городов, то здесь первое место вновь занял Мадрид (183). За ним следуют Барселона (52), Валенсия (19) и Малага (9).

Любопытно, что у некоторых силовых структур отсутствуют специальные базы данных, которые содержали бы сведения о нераскрытых преступлениях. В иных случаях архивы терялись при смене места дислокации того или иного отдела. Так, Верховное управление полиции Каталонии предупреждает, что комиссариат города Корнелья-де-Льобрегат мог потерять документы в связи с закрытием нескольких участков в районе Баш-Льобрегат. Помимо этого, в нескольких случаях в базах данных разведывательных служб не фиксируются запросы о начале следствия, поэтому соответствующие дела не фигурируют в разделах "Преступления", "Расследования" или "Архив". Особого внимания заслуживает случай Верховного управления полиции Страны Басков, которая сообщила о 74 случаях нераскрытых убийств. 52 из них при этом относятся к юрисдикции автономных правоохранительных органов Ertzaintza, а еще 5 – к юрисдикции Гражданской гвардии. 22 убийства были совершены террористами ЭТА. Ни одно из этих преступлений не было включено в вышеупомянутую статистику. Кроме того, серийные убийства в статистике учитываются как отдельно взятые случаи.