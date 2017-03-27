Власти каталонского городка Кастельфольит-де-ла-Рока обеспокоены камнепадами

15 февраля после интенсивных дождей неподалеку от муниципалитета Кастельфольит-де-ла-Рока (Каталония) произошел очередной эпизод обвала камней со скал, пишет La Vanguardia. В общей сложности 70 тонн горной породы упало с высоты 35 метров, частично покрыв дно реки Торонель. Этот обвал стал крупнейшим с 2011 года, когда обрушилась значительная часть пика скалы.

Вследствие этого происшествия мэрия потребовала немедленного принятия мер по предотвращению разрушения скалы, которая находится в ситуации "умеренного риска". Глава городской администрации Микел Ревертер пожаловался на бездействие со стороны Правительства Каталонии, Водоохранного агентства и руководства природного парка вулканической зоны Гарроча, заявив, что они принимают меры только в случае обвалов. Техники парка и Геологического института Каталонии подготовили доклад по оценке ситуации, в котором отметили, что дома более чем половины из 960 жителей городка находятся на скале.

Мэрия требует проведения глобальной уборки в вышеупомянутой зоне, в особенности с точки зрения растительности, которой не происходило вот уже двадцать лет. "Мы не знаем, держат ли камни деревья или наоборт", - отметил Ревертер.

По оценкам мэрии, на реализацию вышеупомянутых мер потребуется 100 000 евро, а поддерживающие работы обойдутся еще в 40 000 в год. Для городской администрации это неподъемная сумма, поэтому ее глава призвал к содействию и другие органы власти.