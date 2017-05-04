Власти Испании хотят демонтировать газодобывающую платформу из-за землетрясений

Министр энергетики и туризма Испании Альваро Надаль отметил, что демонтаж газодобывающей платформы Castor произойдет после получения достаточного количества гарантий того, что это решение "не повлечет за собой проблем".

Как сообщают информационные агентства Испании, с соответствующим заявлением Надаль выступил в ответ на вопросы журналистов в Конгрессе депутатов. Он также поделился некоторыми деталями исследования, проведенного Массачусетским технологическим институтом (MIT). По его словам, авторы данного документа связывают заполнение хранилищ газом с возникновением землетрясений и называют решение правительства о приостановке работы платформы правильным. По мнению экспертов, в настоящее время ситуация остается стабильной.

Пользуясь этим моментом, Министерство промышленности заказало проведение ряда новых исследований, которые определят будущее платформы: риски могут быть связаны не только с впрыском газа, но и с демонтажом. "Это можно сравнить с надуванием воздушного шарика, который коснулся фундамента. Если он сдуется, может начаться движение фундамента, поэтому действовать нужно осторожно", - объяснил Надаль.

Еще одной новостью доклада MIT стал тот факт, что причиной проблем стала не проходящая в непосредственной близости от Castor трещина, а разлом Ампоста. По этой причине правительство "должно подготовить ряд всевозможных исследований технического и геологического характера, которые покажут, как действовать", подчеркнул министр. По его мнению, "очевидно, что работа платформы не может быть возобновлена".

В заключение Надаль отметил, что специалисты MIT высоко оценили работу техников правительства как до, так и после запуска инфраструктуры. Впрочем, они также отметили, что столь сложные конструкции требуют более детальных исследований, чем те, которые являются обязательными на сегодняшний день.

С работой платформы связаны частые землетрясения в этом районе.