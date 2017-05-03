В Испании оштрафован молодой человек, ехавший на капоте машины с пирогом в руках

В муниципалитете Сальседа-де-Каселас (Галисия) Гражданская гвардия составила заявление в отношении молодого человека, который ехал на капоте автомобиля с пирогом в руках.

Как сообщают информационные агентства Испании, он обвиняется в неподобающем поведении и в создании потенциально опасной для других участников дорожного движения ситуации. На находившегося за рулем 26-летнего Х.Х.Т. также было подано заявление из-за положительного результата теста на содержание алкоголя в крови и неосторожного поведения на дороге.

Офицеры остановили молодых людей в минувшую пятницу в 7:30, когда те ехали на автомобиле Ford Fiesta. В тот же день агенты, работавшие в муниципалитете Порриньо, зафиксировали четыре эпизода вождения в состоянии алкогольного опьянения и один положительный результат теста на употребление кокаина и амфетаминов.