30 человек пострадали при взрывах на химзаводе под Мадридом

В испанском городе Арганда-дель-Рей (Мадрид) произошла серия взрывов и пожар на заводе по переработке опасных отходов. По последним данным, пострадали 30 человек. Из них трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональной службе спасения 112.