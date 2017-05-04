30 человек пострадали при взрывах на химзаводе под Мадридом

В испанском городе Арганда-дель-Рей (Мадрид) произошла серия взрывов и пожар на заводе по переработке опасных отходов. По последним данным, пострадали 30 человек. Из них трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональной службе спасения 112.
Инцидент произошел в четверг около полудня на предприятии, принадлежащем компании Requimsa, которая занимается переработкой и хранением опасных химических отходов. Были эвакуированы учащиеся из школы, которая находится в 900 метрах от завода. Детей среди пострадавших нет.
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