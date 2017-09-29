В Жироне произошло землетрясение силой 2,3 балла

В Институте картографии Каталонии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера в комарке Сельва в провинции Жирона.

Эпицентр находился к югу от города Санта-Колома-де-Фарнерс (Жирона), пишет газета La Vanguardia. Сообщается, что в Службу гражданской обороны каких-либо обращений, связанных с сейсмической активностью, не поступало.

Институт Картографии обратился к местным жителям с просьбой заполнить специальную анкету на сайте учреждения в случае, если они почувствовали толчки во время землетрясения.

Каталония является зоной сейсмической опасности. Только в прошлом году было зарегистрировано порядка 800 подземных толчков в различных регионах автономной области.