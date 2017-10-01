В Каталонии начались беспорядки

В Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, проходит запрещенный референдум о независимости, начались беспорядки. По всей автономии полиция пытается блокировать избирательные участки и изъять урны, а пришедшие проголосовать люди предпринимают попытки прорваться к ним.
Так, в Лериде несколько человек пострадали в результате столкновений между сторонниками независимости региона и сотрудников правоохранительных органов. Помощь им оказали работники скорой помощи. Полиция увезла урны для голосования, но а избирательных участках тут же появились новые.
Сразу в нескольких районах Барселоны также не обошлось без потасовок. Сообщается по меньшей мере о двух раненых.
Аналогичные сообщения приходят из разных муниципалитетов Таррагоны и Жироны.
"Трусливый председатель правительства наводнил наш город полицией", - написала в своем аккаунте в Twitter мэр Барселоны Ада Колау.Темы: Происшествия Барселона