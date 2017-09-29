154 человека отравились испанским тунцом

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что в текущем году в Испании и ряде других стран 154 человека получили пищевое отравления после употребления мяса тунца испанского производства. По данным 20 minutos, по меньшей мере в 105 случаях речь идёт о марке Garciden из Альмерии.

В испанское Агентство по защите прав потребителей с начала 2017 году поступило 15 сообщений о повышенном содержании в тунце гистамина. Высокая концентрация этого вещества в мясе таких рыб, как тунец, пеламида и скумбрия, часто связана с ненадлежащими условиями хранения рыбы. Пищевое отравление, вызванное этим веществом, как правило, не является опасным. В органах здравоохранения также сообщают, что зарегистрированные случаи отравления не представляли серьёзной угрозы для здоровья пострадавших, которые жаловались на боль в горле, повышенное потоотделение, тошноту, рвоту, головную боль и покраснение кожи.

По данным полиции, от отравлений пострадали жители Андалусии, Мурсии, Валенсии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Леона, Мадрида и Страны Басков, а также Германии, Франции, Италии и Португалии. Правоохранители уже допросили по этому делу семь человек. Их обвиняют в преступлениях против здоровья населения, а также подделке документов.

14 сентября Еврокомиссия выразила свою озабоченность ситуацией и потребовала от испанских властей предоставить информацию о мерах, принятых для предотвращения нарушений санитарных норм при обращении с тунцом. Повышенное содержание гистамина в рыбе может, среди прочего, быть связано с применением растительных веществ для подкрашивания цвета мяса, чтобы придать ему свежий вид, что является противозаконным.