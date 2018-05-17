В Уэльве более 2 тонн гашиша изъяты в результате морской погони

Гражданская гвардия изъяла более двух тонн гашиша и арестовала четырёх человек, которые пытались доставить запрещённые вещества в Уэльву на лодке.

Морская служба Гражданской гвардии обнаружила плавательное средство, которое часто используется контрабандистами для перевозки наркотиков, в 11 милях от острова Кристина, после чего начала преследование. Четыре человека, находившиеся в лодке, заметив правоохранителей, попытались скрыться на большой скорости, выбрасывая по дороге груз за борт.

Когда агенты достигли до лодки, на одного из офицеров было совершено нападение. После произведённого ареста из воды было извлечено 73 пакета гашиша общим весом 2200 кг. Задержанных обвиняют в преступлениях против здоровья населения.