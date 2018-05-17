В Малаге задержали угонщика автомобилей с 75 "личностями"

Ордер на его арест был выдан британскими властями за ряд преступлений, включая кражи, незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ, а также подделку документов и подкуп.

Задержание произошло 8 мая в результате проверки документов у нескольких человек. Один из документов вызвал у агентов подозрения, и после дополнительной проверки выяснилось, что он был поддельным, а в отношении его владельца в Соединённом Королевстве действует ордер на арест. По данным правоохранителей, в распоряжении задержанного были удостоверения личности на 75 разных имён.

Во время ареста мужчина предложил агентам взятку в размере 500 евро, чтобы его немедленно отпустили, но вместо этого на него было дополнительно заведено дело за дачу взятки.