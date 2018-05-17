На Майорке пропал британский экспат

Родственники британца, проживающего на Майорке бьют тревогу в социальных сетях, после того как молодой человек перестал выходить на связь.

Джеймс Брэмхолл живёт в Пальме. Как сообщают члены его семьи, им не удаётся связаться с ним на протяжении недели, а его телефон находится у «какой-то испанки».

Обеспокоенные родственники обзванивают друзей молодого человека в Гибралтаре, а также связываются в социальных сетях с экспатами на Майорке и распространяют фото Джеймса в группах в попытке узнать о нём какие-либо сведения.