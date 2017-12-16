В Теруэле за убийство троих человек задержан серб по прозвищу «Игорь Русский»

Три человека, в том числе двое сотрудников гражданской гвардии, погибли в результате перестрелки в четверг, 14 декабря, в Теруэле, неподалёку от города Альбалате-дель-Арсобиспо. В пятницу утром был задержан предполагаемый убийца Норберт Фехер. Он имеет сербское происхождение, является одним из самых разыскиваемых беглецов в Италии и известен под псевдонимом «Игорь Русский».

По информации Europa Press, помимо двух сотрудников подразделения ROCA Гражданской Гвардии, которое специализируется на борьбе с кражами в сельской местности, также погиб 39-летний местный житель.

Как сообщают в полиции, задержание Фехера произошло около пяти утра неподалёку от границы Теруэля и Кастельона. Мужчина спал в своём пикапе, на котором он скрылся с места перестрелки днём ранее. Перед тем как уехать, он забрал у раненых агентов их табельное оружие.

5 декабря в другом месте в Альбалате-дель-Арсобиспо неизвестный также устроил перестрелку, в ходе которой было ранено два человека. В полиции предполагают, что арестованный может быть причастен к обоим случаям.

Власти Арагона объявили в пятницу траур по погибшим. Соболезнования выразили на своих страницах в Твиттере председатель правительства Испании Мариано Рахой и министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо, который отправился на место событий в Теруэль.