Испанский суд признал врача виновной в смерти девочки, подавившейся попкорном

Врач из Овьедо, которой были выдвинуты обвинения в смерти задохнувшейся из-за попкорна полуторагодовалой девочки, приговорена к году тюремного заключения и отстранена от профессиональной деятельности еще на три. Кроме того, медику предстоит выплатить семье погибшего ребенка компенсацию в размере 130 000 евро. Как сообщают информационные агентства Испании, суд счел, что подсудимая должна была провести бронхоскопию, и расценил ее действия как причинение смерти вследствие халатности. Девочка скончалась 14 марта 2013 года от кислородной недостаточности, вызванной обструкцией дыхательных путей. Смерть наступила спустя пять дней после того, как она вдохнула кукурузное зерно.

Решение суда гласит, что врач, осмотревшая девочку в Центральном университетском госпитале Астурии (HUCA), куда ее направили после осмотра в больнице госпиталя Кангас-дель-Нарсеа с подозрением на наличие инородного тела в дыхательных путях, должна была провести бронхоскопию, однако не сделала этого. Несмотря на явную гиповентиляцию и требования родителей, она выписала ребенка. Подобные действия правосудие расценило как «отсутствие элементарной профилактики и несоблюдение базовых норм лечения». По его мнению, врач проигнорировала принцип lex artis и не применила необходимые познания в своей профессиональной сфере. Суд назвал бронхоскопию «идеальной техникой», которая позволила бы обнаружить кукурузное зерно в дыхательных путях ребенка и извлечь его. «Это объясняется не капризом матери, как заявила защита обвиняемой, а соответствием подобных действий ситуации, в которую попал пациент». В заключение судья отметил, что врач создала опасную ситуацию, которую можно было предвидеть и предотвратить, нарушив тем самым элементарные профилактические нормы.