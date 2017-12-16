Испанская полиция предупреждает о хождении фальшивых купюр в 100 евро

Муниципальная полиция Мадрида задержала в столице двух человек по подозрению в фальшивомонетничестве и изъяла у них материалы для изготовления поддельных денежных знаков.

Задержание состоялось на прошлой неделе. Внимание полицейских привлёк один из мужчин, который начал сбрасывать с себя на улице одежду и швырять свои вещи на землю, в то время как его спутник пытался их поднять. Как сообщает агентство EFE, сотрудники полиции попросили мужчин предъявить документы, после чего изъяли все имевшиеся при них вещи, среди которых были обнаружены ключи от машины и французский паспорт.

В багажнике автомобиля был найден сейф с 30 пачками бумаги одинакового размера, соответствующего размеру купюр номиналом 100 евро. Бумага была завёрнута в пластик с порошкообразным веществом. Там же были обнаружены несколько бутылок с жидкостью и чёрная бумага аналогичного размера. По оценкам экспертов, с помощью имевшихся у злоумышленников материалов они могли изготовить фальшивых денег на сумму около 9 тысяч евро.

Мужчины передали полиции документы на имя гражданина Германии, а также копии бланков Министерства юстиции. Полиция подозревает, что они могут быть причастны к другому схожему случаю мошенничества и подделки денег, в связи с чем они были арестованы.