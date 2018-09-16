В Теруэле вооружённый мужчина ограбил банк и скрылся на велосипеде

Вооружённый мужчина 14 сентября ворвался в отделение банка в Каласейте (Теруэль). Угрожая оружием, он завладел деньгами, а после сел на велосипед и уехал.
Как сообщает Гражданская гвардия, инцидент произошёл около полудня. Неизвестно, было ли оружие, которым преступник угрожал банковским служащим, настоящим, или он использовал муляж.
Позже полиция обнаружила велосипед, на котором грабитель скрылся с места преступления.
Гражданская гвардия пытается установить личность преступника. Известно, что он испанец. Поиски ведутся как в Теруэле, так и в соседних провинциях.Темы: Происшествия