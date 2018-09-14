В Гранаде произошло землетрясение силой 3,2 балла

Жители Гранады ощутили в четверг вечером подземные толчки магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине всего 1 км в муниципалитете Охихарес, в 6 км от столицы провинции.

Землетрясение было зарегистрировано Национальным статистическим институтом в 18:11. Из-за небольшой глубины подземные толчки не остались незамеченными. В экстренные службы поступило более трёх десятков сообщений о землетрясении из самой Гранады и окрестностей, но обошлось без материального ущерба или пострадавших.

Ранее, 10 сентября, в течение суток в провинции было зафиксировано шесть землетрясений, при этом три из них произошли в течение трёх часов. Магнитуда толчков в окрестностях Гранады составляла от 1,5 до 2,4 баллов, а очаги были зарегистрированы в Уэртор-Вега, Армилье, Охихаресе и Отуре. Самое сильное землетрясение понедельника в 2,8 баллов произошло в самом городе Гранада.