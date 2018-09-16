Барселона лидирует по уровню преступности в Испании

По данным Министерства внутренних дел Испании, за первые шесть месяцев текущего года в Барселоне было открыто более 92 тысяч уголовных преступлений, что на 20,5% больше, чем за первое полугодие 2017. Для сравнения: в Мадриде число преступлений выросло на 1%, в Валенсии – на 2%, а в Севилье оно сократилось на 8,1%. Среди крупнейших городов Испании заметный рост также был зарегистрирован в Бильбао и Пальме, однако их показатели значительно ниже, чем в каталонской столице: 5,5% и 4,3%, соответственно.

В Барселоне 56,5% преступлений составляют кражи и ограбления. В первом полугодии их число выросло на 22,7%. 31,1% приходится на кражи со взломом. С другой стороны, есть и позитивные данные: число похищений в столице Каталонии сократилось до нуля, а преступлений, связанных с наркоторговлей, – на 9%. Количество убийств снизилось с 5 в прошлом году до 3 – в нынешнем, хотя число покушений на убийство выросло с 15 до 22.

Барселона значительно уступает Мадриду по показателям безопасности. Несмотря на значительный разрыв по численности населения (1,6 млн человек в Барселоне и 3 млн – в Мадриде), число краж в двух городах сопоставимо: 52 тысячи – в главном городе Каталонии и 56 тысяч – в испанской столице. Число краж со взломом в Барселоне превышает столичный показатель: 2 911 против 2 669.

Правоохранительные органы также сообщают о росте числа преступлений сексуального характера. В Каталонии в целом за первое полугодие текущего года было зарегистрировано 1270 таких инцидентов, что на 16% больше чем в прошлом году. При этом открытое сексуальное насилие выросло ещё заметнее – на 35,7%. В Барселоне таких случаев зарегистрировано 68, на 19 больше чем в прошлом году.