В Сагунто и на Майорке обезврежена банда наркоторговцев

Агенты Национальной полиции провели в Сагунто (Валенсия) и на Майорке операцию по расформированию преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками. Как сообщает газета ABC, в общей сложности в рамках операции были задержаны 20 человек в возрасте от 22 до 63 лет. В их числе были граждане Испании, Колумбии, Китая, России и Аргентины.

Агенты провели 15 обысков, в ходе которых было изъято более 4 килограммов кокаина, 100 доз героина и 2,5 килограмма марихуаны, а также две единицы огнестрельного оружия, 50 000 евро наличными, четыре автомобиля и множество документов.

Следствие началось в середине января, когда полиции стало известно о возможном существовании точки по продаже наркотиков в одном из баров Сагунто. В ходе следствия агенты выяснили, что владелец заведения и его родственник входили в состав организации, базирующейся на Майорке, и отвечали за поставку наркотиков потребителям. Правоохранительные органы установили, что группировку возглавляла семья, проживавшая между Сагунто и Майоркой.

Злоумышленники ввозили товар на остров паромами, пряча его в грузовых автомобилях, либо передавали его с курьерами, которые за «зарплату» забирали посылки, отправляемые транспортными компаниями.

В ходе следствия агенты установили личности тех, кто получал, охранял и распространял наркотики на Майорке, а также один из адресов, по которому они хранились.

Задержанные, на счету тринадцати из которых уже есть судимости, были переданы в распоряжение суда. 17 из них было постановлено заключить в тюрьму.