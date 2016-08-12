Мужчина открыл стрельбу в торговом центре на севере Испании

В одном из торговых центров Сарагосы мужчина открыл стрельбу. Серьезно ранены два человека – сам агрессор и его бывшая жена. По данным полиции, речь идет не о теракте, а внутрисемейном конфликте.

Инцидент произошел около 11:00 на стоянке торгового центра. Женщина вместе со своей дочерью вышла из автомобиля и столкнулась со своим бывшим мужем, с которым развелась меньше месяца назад. Тот начал в нее стрелять. Дочери удалось увезти раненую мать и доставить в ближайший госпиталь. После того, как они скрылись, мужчина попытался покончить с собой выстрелом в голову. В тяжелом состоянии он также госпитализирован.