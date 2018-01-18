В Пиренеях погибли двое лыжников

Один из несчастных случаев произошёл 12 января в Маселье (Жирона). Как сообщается в официальном заявлении курорта, 67-летний погибший был опытным спортсменом, на нём была экипировка, на голове – шлем. Инцидент случился на «синей» трассе, известной как Volta Maria. Подоспевший медицинский персонал пытался оказать мужчине помощь на месте, однако реанимировать его не удалось.

Ещё один человек погиб на курорте Бакейра-Берет (Льейда) 13 января. 35-летний лыжник из Бильбао катался за пределами трассы. По информации каталонской полиции, он был доставлен в больницу Vielha, где впоследствии скончался.