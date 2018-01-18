Водителя, сбившего жительницу Мадрида, задержали в аэропорту при попытке бежать в Аргентину

Водитель, сбивший насмерть 17-летнюю жительницу городка Фуэнт-эль-Сас-де-Харама (Мадрид), был задержан в мадридском аэропорту. Как сообщает газета ABC, в этот момент подозреваемый находился в самолете, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес. Задержанный, 53-летний парагваец из муниципалитета Посуэло-де-Аларкон, обвиняется в неумышленном убийстве.

Офицеры Национальной полиции установили местоположение подозреваемого и прибыли к нему домой, где выяснилось, что он в спешке собрал чемоданы и направился в Аргентину. Ключевым моментом, позволившим обнаружить виновного, стали показания свидетелей, услышавших разговор, в котором водитель признавался в наезде. По всей видимости, он ехал в том же направлении, куда шла погибшая девушка. Его машина, легковой Mercedes, была найдена в трех километрах от места происшествия, в городке Эль-Касар-де-Таламанка.

Инцидент произошел в понедельник в 7:20 на третьем километре трассы М-117. Первые результаты расследования показали, что сбившая девушку машина не остановилась и продолжила движение. Погибшая ходила этим маршрутом каждый день по дороге на остановку автобуса №184, на котором она ездила в школу в муниципалитете Альхете.

Об обнаружении тела в 10:00 сообщил проезжавший мимо водитель. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть пострадавшей, причиной которой стали несовместимые с жизнью травмы. По предварительным данным, погибшую нашли в 50 метрах от места столкновения. В момент наезда она следовала по прямому участку дороги без обочины, но с хорошей видимостью.