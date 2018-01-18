Испанские магазины экстренно убирают с прилавков опасное детское питание

Компания Lactalis Nutrición Iberia в сотрудничестве с французскими и испанскими властями отзывает из испанских магазинов 550 тысяч единиц продукции, которая была произведена на заводе в Краоне (Франция). При её изготовлении использовалось молоко, заражённое сальмонеллой.

В Испании отзывают все партии продуктов, выпущенных под маркой Sanutri, Damira и Puleva Bebe, а также смеси на основе патоки и сухого молока, продающиеся в аптеках.

Ввиду большого количества потенциально заражённых продуктов, которые были поставлены в разные страны, было принято решение о массовом отзыве товаров, независимо от даты их изготовления.

В Испании был зафиксирован один случай заражения сальмонеллёзом. Установлено, что штамм бактерии совпадает с аналогичными случаями во Франции.

Компания начала частичный отзыв продукции в начале декабря. Власти рекомендуют жителям Испании при наличии каких-либо продуктов из потенциально опасных партий дома, не употреблять их в пищу и вернуть в магазины.