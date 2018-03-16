В Наварре задержали джихадиста-одиночку

В официальном заявлении МВД Испании сообщается, что расследование по этому делу было начато в 2015 году. Из него следует, что мужчина, принявший ислам, проникся идеями джихадизма и по собственной инициативе принялся изучать его идеологию с помощью интернета. Пропагандистские материалы он находил, в том числе, в социальных сетях и чатах террористических организаций в мессенджерах.

Операция по его задержанию была произведена в небольшом посёлке в 45 км от Памплоны, население которого не превышает 400 человек. В доме предполагаемого джихадиста произведён обыск. Задержание было связано с потенциальной угрозой того, что мужчина мог отправиться в зону конфликта, чтобы примкнуть к террористам, либо совершить теракт в Испании в одиночку.