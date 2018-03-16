Каталонская полиция отстранила офицера из-за использования испанского языка

Каталонская полиция временно отстранила от работы одного из сотрудников без сохранения заработной платы за неоднократный отказ составлять отчёты на каталонском языке.

В отношении офицера заведено дело, которое предполагает дисциплинарную ответственность за «неуважение к руководству».

Как сообщает испанская газета El Mundo, офицеру был вынесен выговор за то, что поданные им отчёты были составлены на испанском языке. Несколько лет назад сотрудники Мосос-д'Эскуадра получили предписание использовать исключительно каталонский язык во внутренней переписке. Отстранённый офицер заявил, что это требование является незаконным. Его действия сочли вызывающими и оскорбительными по отношению к подразделению внутренних дел. Инцидент произошёл в октябре 2016 года, однако дело в отношении агента завели только сейчас. Его отстранили от исполнения обязанностей на 16 дней, и этот срок может быть продлён.