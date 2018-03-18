Мужчину сняли с рейса на Канары из-за оскорбления стюардессы

Пассажир рейса авиакомпании Binter следованием о.Ла-Пальма - аэропорт Тенерифе-Северный, был удалён из самолёта из-за оскорблений расистского характера в адрес одной из стюардесс.

Авиакомпания также подала в отношении мужчины заявление в полицию. Binter выразила «непринятие и возмущение», в связи с поведением пассажира, а также высказала слова поддержки экипажу, который, по словам представителей компании, делает всё возможное, чтобы оказывать клиентам услуги на самом высоком уровне.

После того как сотрудники Гражданской гвардии увели мужчину, самолёт поднялся в воздух. Задержка рейса составила 20 минут.