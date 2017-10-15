В Мурсии произошло землетрясение силой 2,7 балла

Как сообщают информационные агентства страны, его эпицентр располагался в южной части города. Подземные толчки были замечены несколькими местными жителями. В 9:03 экстренные службы получили ряд звонков с сообщениями о сейсмической активности в районах Лос-Гаррес, Лахес, Эль-Пальмар и Алькантарилья. Эпицентр находился на северо-востоке муниципалитета Корвера на глубине 11 километров. Землетрясение произошло на том же месте, что и предыдущий аналогичный эпизод, когда в полночь 12 октября были зафиксированы подземные толчки силой 1,9 балла.