В Галисии остаются активными 105 очагов пожаров

В Галисии не утихают лесные пожары, которые распространились на тысячи гектаров. По состоянию на 10:30 16 октября было зарегистрировано 105 активных пожаров, 47 из которых охватывают площадь более 20 гектаров.

По информации издания ABC, пожарные ликвидировали пять очагов возгорания в Негрейре (Ла-Корунья), Бойро (Ла-Корунья), Савиньяо (Луго), Луго и Ла-Каньиса (Понтеведра). Ещё 11 очагов локализованы, в четырёх случаях установлены границы пожаров.

Наибольшую опасность представляют пожары, которые разгорелись вблизи населённых пунктов на территории некоторых муниципалитетов в провинциях Луго, Оренсе и Понтеведра. В семнадцати случаях был объявлен второй уровень опасности из-за близости огня к жилым домам.

Число погибших в результате лесных пожаров, начавшихся в выходные, достигло четырёх человек, в связи с чем местные власти объявили трёхдневных траур в регионе. Президент Галисии Альберто Нуньес Фейхоо после чрезвычайного заседания правительства автономной области в понедельник сделал заявление, в котором выразил слова благодарности обычным гражданам и сотрудникам экстренных служб за их действия в сложившейся ситуации, которую он назвал «терроризмом». Он также отметил, что правоохранительные органы направили все свои усилия на поиск виновных в поджогах.

Ситуацию собираются взять под свой контроль глава испанского правительства Мариано Рахой и министр сельского хозяйства Изабель Гарсия Техерин, которые также прибудут в понедельник в Галисию.