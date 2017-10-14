Ученые опасаются возникновения цунами на Канарских островах

Жители Канарских островов опасаются возможного извержения вулкана в свете 40 недавних эпизодов сейсмической активности, зафиксированных в регионе в течение всего 48 часов. Сила подземных толчков, зарегистрированных на острове Пальма, составляла от 1,5 до 2,7 балла по шкале Рихтера. По данным Института вулканологии Канарских островов (Involcan), самый мощный из них произошел в районе заповедника Кумбре-Вьеха в прошлую субботу около 13:00 на глубине 28 километров. Второе по силе землетрясение в 2,6 балла произошло в воскресенье в 13:23, а третье силой в 2,1 балла – в полночь понедельника. Помимо этого, еще один подземный толчок силой 2,8 балла был зарегистрирован на северо-западе острова Гран-Канария.

В свете столь нетипичной активности эксперты Involcan усилили контроль за показателями сейсмической активности. По словам директора Национального географического института Канарских острова Марии Хосе Бланко, подобных эпизодов на архипелаге не случалось никогда. Что касается жителей островов, то они землетрясений не заметили, так как толчки произошли на очень большой глубине.

Ученые предупредили, что в случае извержения вулкана с большой долей вероятности оно произойдет в море. Это может повлечь за собой возникновение огромной волны, которая дойдет до берегов Испании, Великобритании и восточной части США. Специалисты прогнозируют, что цунами может ударить по южному и западному побережью Испании, а также по Португалии, и поставить под угрозу жизни тысячи людей. Перед тем, как переместиться через Атлантику в сторону Карибского бассейна и восточных берегов США, гигантская волна может дойти до Северной Африки.