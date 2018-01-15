В Марбелье найдено тело пропавшей британки Ребекки Малдун

В воскресенье утром на побережье Марбельи было найдено тело пропавшей гражданки Великобритании Ребекки Малдун. Как сообщает газета ABC, окончательно подтвердить эту информацию позволит процедура опознания. Причина смерти станет известна после вскрытия, однако эксперты уже отметили, что на теле погибшей отсутствуют следы насилия. Версию о причастности к ее гибели третьих лиц они также не рассматривают.

Ребекка Малдун ушла из дома 2 января, оставив двоих детей 8 и 11 лет дома без присмотра. Об ее исчезновении сообщила подруга девушки. Национальная полиция передала несовершеннолетних бабушке и занялась поисками пропавшей. Согласно основной версии, над которой работают следователи, свой дом Ребекка покинула добровольно. Ее исчезновению мог предшествовать возможный эпизод насилия: 1 января девушка серьезно поссорилась со своим мужем. Соседи позвонили в полицию, и прибывшие на место офицеры арестовали супруга Ребекки. От дачи показаний и составления заявления она отказалась. На следующий день с Малдун связались представители суда, рассматривающего дела о гендерном насилии, и назначили на 3 января визит, в ходе которого женщина должна была подтвердить информацию об инциденте, однако в суде она не появилась.

Версия о прямой причастности мужа Ребекки к ее исчезновению не рассматривается: ночью 1 января он находился в участке, а 2 января был передан в распоряжение суда в ожидании явки. В настоящее время мужчина находится на свободе, однако по-прежнему проходит по делу о возможном насилии по гендерному признаку.