На северо-западе Испании за зверское избиение хозяина бара задержана женщина

Полиция задержала в Монфорте-де-Лемос (Луго) женщину, которая подозревается в нападении на хозяина одного из местных заведений. Мужчина получил серьёзные травмы. Ему потребовалась срочная операция на лодыжке, а на голове ему наложили 60 швов. По всему телу у него были обнаружены синяки и ушибы, которые были получены от ударов бутылками и табуретами.

Инцидент произошёл 4 января. В полицию обратилась одна из посетительниц бара, которая заметила, что его владелец лежит на полу в крови. Нападавшая была задержана на месте. Она признаёт свою вину, однако утверждает, что вынуждена была защищаться, так как мужчина начал к ней приставать.

В полиции сообщают, что следствие пытается выяснить, как развивались события. Пока известна лишь версия нападавшей. В связи с тяжёлым состоянием мужчины он пока допрошен не был.