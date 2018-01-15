Две марокканки погибли в давке на испанской границе

Две женщины из Марокко погибли 15 января во время давки на пограничном пункте El Tarajal II, при попытке попасть на территорию испанской провинции Сеута.

Происшествие было зарегистрировано около 05:30 на подходе к пограничному пункту Bab Sebta с марокканской стороны, где работницам раздают талоны на пересечение границы с целью перевозки товаров, уборки помещений и оказания других подлежащих регулированию услуг. В толпе на этот раз было около ста человек.

Погибшие – две 40-летние жительницы соседнего города Кастильехос (Фнидек). Они были задавлены под действием толпы, обе скончались от полученных травм.

Через несколько часов после происшествия марокканки возобновили работу и, как сообщает агентство Efe, многим из них не было известно о гибели двух соотечественниц.

Система распределения талонов была введена в 2017 году для упорядочивания порядка пересечения границы. Тем не менее, введённые меры оказались недостаточно эффективными, очереди за талонами на границе Испании и Марокко начинают выстраиваться засветло, и давки не редкость В аналогичных обстоятельствах в прошлом году погибло четыре женщины: две – в августе, одна – в апреле и ещё одна – в мае.