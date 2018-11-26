В Марбелье мошенники обманули покупателей автомобилей на 140 тысяч евро

Национальная полиция Испании задержала двух руководителей дилерского автомобильного центра, который работал в Марбелье (Малага). Они оказались мошенниками и обманули по меньшей мере двух клиентов на сумму в 140,4 тысячи евро.

Задержанные – 42-летняя женщина и 49-летний мужчина, оба они испанцы. Дилеры предлагали первоклассные автомобили по привлекательным ценам, а когда покупатели вносили деньги, пара под разными предлогами откладывала передачу автомобилей. Затем злоумышленники закрыли автосалон и исчезли, не вернув клиентам деньги.

Как сообщили в полиции, было подано два заявления о мошенничестве на суммы 56 тысяч евро и 84,4 тысячи евро, которые покупатели перевели на счёт мошенников.

В отношении мужчины на момент задержания также было подано три других иска, связанных с мошенничеством. Его арестовали в Пласенсии (Касерес), а его сообщницу – в Марбелье. В ходе обыска в доме подозреваемого в Пласенсии были изъят автомобиль, восемь пар дорогих часов, три мобильных телефона, а также документы, относящиеся к компании.